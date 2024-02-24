الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أنباء عن سقوط ضحايا.. أمريكا وبريطانيا تشنان غارات عنيفة على اليمن

انفجارات اليمن
انفجارات اليمن

أعلنت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم السبت، وقوع سلسلة غارات عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء بواسطة الطائرات الأمريكية البريطانية، وسماع دوي انفجارات متتالية.

ووقعت الانفجارات بحي صوفان التليفزيون بالعاصمة صنعاء واشتعال النيران وسط أنباء أولية عن سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات.

والجمعة، أكدت جماعة الحوثي أن هناك 3 غارات أمريكية بريطانية على رأس عيسى بالحديدة غربي اليمن.

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تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن

ومن المقرر أن تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، الإثنين المقبل، مستجدات الأوضاع في اليمن، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية.

وأكد أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية، أن الاجتماع يتناول الجهود المصرية التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، فضلا عن جهود دعم الاقتصاد اليمني وإعادة الإعمار في الفترة المقبلة

وأشار النائب إلى مساهمات مصر في الجانب الإنساني، من خلال تقديم الإغاثات للشعب اليمني على كافة المستويات، مؤكدا استمرار موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار بما يعود بالنفع على المنطقة بالكامل.

وأوضح أباظة أن مصر حريصة كل الحرص على إتاحة الفرصة أمام اليمن للاستفادة من ثرواته واستخدامها أفضل استخدام لإعادة بناء المؤسسات الشرعية، وعودة اليمن لسابق عهده.

وقال: مصر تدعم استقرار اليمن، وتؤكد رفضها التام لأي تدخلات خارجية في الشأن اليمني، والاستمرار في دعم الحكومة الشرعية الرامية إلى تحقيق أمن وأمان واستقرار البلاد، وتحقيق السلام الشامل.

كما أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد فؤاد أباظة، أهمية التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية من أجل كشف الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وأشار النائب إلى أن مصر من أوئل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وبهذا التحرك ستنجح في فضح استمرار الكيان الإسرائيلي في الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

غارات عنيفة صنعاء الطائرات الأمريكية البريطانية صوفان التلفزيون اشتعال النيران

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