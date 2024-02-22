الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هيئة بحرية بريطانية: السفينة المستهدفة بالقرب من اليمن تعرضت لأضرار طفيفة

السفينة
السفينة

أكدت هيئة بحرية بريطانية، أن السفينة المستهدفة على بعد 70 ميلًا بحريًا من اليمن تعرضت لأضرار طفيفة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر 

وكانت قد أعلنت هيئة بحرية بريطانية، عن تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا شمالي عاصمة جيبوتي، فيما أعلنت الهيئة عن بلاغ عن حادثة على بعد 90 ميلا بحريا غربي جازان بالسعودية.

هجمات البحر الأحمر 

وفي السياق ذاته، فقد تخلى طاقم سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا عن السفينة قبالة اليمن، بعد أن أصيبت بصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي.

هيئة بحرية بريطانية القاهرة الإخباربة نبأ عاجل اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

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