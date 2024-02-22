هيئة بحرية بريطانية: السفينة المستهدفة بالقرب من اليمن تعرضت لأضرار طفيفة

أكدت هيئة بحرية بريطانية، أن السفينة المستهدفة على بعد 70 ميلًا بحريًا من اليمن تعرضت لأضرار طفيفة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

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وكانت قد أعلنت هيئة بحرية بريطانية، عن تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا شمالي عاصمة جيبوتي، فيما أعلنت الهيئة عن بلاغ عن حادثة على بعد 90 ميلا بحريا غربي جازان بالسعودية.

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وفي السياق ذاته، فقد تخلى طاقم سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا عن السفينة قبالة اليمن، بعد أن أصيبت بصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي.