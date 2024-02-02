مظاهرات في صنعاء دعمًا للفلسطينيين في غزة

أفادت وسائل إعلام يمنية اليوم الجمعة، أن متظاهرين خرجوا إلى شوارع العاصمة صنعاء، لإظهار الدعم للفلسطينيين في قطاع غزة.

اليونيسيف: أكثر من مليون طفل في غزة بحاجة للدعم



تقول اليونيسف إن أكثر من مليون طفل في غزة بحاجة إلى دعم في مجال الصحة العقلية

وقال جوناثان كريكس، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الأراضي الفلسطينية، إن الصحة العقلية للأطفال في غزة تأثرت بشدة بسبب الحرب. وكان كريكس يتحدث في مؤتمر صحفي في جنيف، عبر رابط فيديو من القدس يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس، تحدث خلاله أيضًا عن عدد الأطفال في غزة المنفصلين عن والديهم.

وأضاف: "تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية، ولا يستطيعون النوم، ويعانون من نوبات انفعالية أو ذعر في كل مرة يسمعون فيها التفجيرات".

وقبل اندلاع النزاع، قدرت اليونيسف أن أكثر من 500 ألف طفل في قطاع غزة يحتاجون إلى الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. وقالت كريكس إنها تعتقد الآن أن "جميع الأطفال تقريباً بحاجة" إلى مثل هذه المساعدة - أكثر من مليون طفل.

"ليس للأطفال أي علاقة بهذا الصراع. ومع ذلك، فإنهم يعانون بشكل لا ينبغي أن يعاني منه أي طفل على الإطلاق. "لا ينبغي أن يتعرض أي طفل على الإطلاق لمستوى العنف الذي شهدناه في 7 أكتوبر/تشرين الأول - أو لمستوى العنف الذي شهدناه منذ ذلك الحين."