الفشل والانسحابات متواصلة.. خريطة ترصد تراجع مواقع سيطرة قوات الاحتلال في غزة

انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق متفرقة بقطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، بينها مخيم جباليا، وحي الرمال، الميناء، وشارع رشيد وعدد من المناطق شمال قطاع غزة.

فيما لا تزال قوات جيش الاحتلال السيطرة علي مناطق أخري من بينها، مخيم البريج، مخيم المغازي، القرارة، وخان يونس التي تشهد قصف متواصلا من قبل قوات الاحتلال ومحاصرة مناطق النازحين واخرها اقتحام مستشفي الأمل التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وحتي الآن، لم تبدأ عمليات جيش الاحتلال في مناطق جنوب قطاع غزة، مثل مدينة رفح، ومخيم دير البلح، ودير البلح، وعدد من المناطق التي تكتظ بالنازحين من شمال ووسط مدينة غزة.

وتكشف الخريطة المرفقة أدناه، آخر تحديثات جيش الاحتلال الإسرائيلي إذ تكشف المناطق المحددة باللون الأخضر الداكن، المناطق التي انسحبت منها قوات المناورة التابعة للجيش الإسرائيلي.

فيما توضح المناطق المحددة باللون البرتقالي، المناطق التي لا تزال تعمل فيها قوات المناورة التابعة للجيش الإسرائيلي، أما المناطق المحددة باللون الأخضر الفاتح فهي المناطق التي لم تعمل فيها قوات المناورة التابعة للجيش الإسرائيلي بعد.

تقليص أعداد جنود الاحتلال بالقرب من الحدود اللبنانية

وقبل يومين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليص عدد جنود في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، والمستوطنات القريبة من الحدود.

وأشارت بياناته الرسمية، إلى مقتل عدد من جنوده بينهم رقيب بجيش الاحتلال، وعشرات الإصابات خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية بمناطق مختلفة بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن 26 ضابطًا وجنديًا أصيبوا، ما يرفع عدد المصابين إلى 2797 جنديًا وضابطًا منذ بدء الحرب على غزة، بينهم 424 أصيبوا بجروح خطيرة، بينما قُتِل 223 جنديًا وضابطًا.

وتتوالى خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي جرّاء الحرب في قطاع غزة، حيث أعلن جيش الاحتلال أن 397 ضابطًا وجنديًا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بمعارك في قطاع غزة، من بينهم 39 في حالة خطرة، فضلًا عن الخسائر في الأسلحة.

كما ارتفع قتلي جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر في معارك قطاع غزة إلي 560 جنديا، اخرهم 4 بصفوف بلواء المظلين.