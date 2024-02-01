جيش الاحتلال يكشف عن عدد المصابين خلال الاشتباكات فى لبنان

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأنه لم تقع إصابات بين الإسرائيليين بعد "عدد من عمليات الإطلاق من لبنان" التي جرت "على مدار اليوم".

وقال جيش الاحتلال، في بيان عبر قناته الرسمية على "تليغرام"، إنه "قصف مصادر النيران" و"ضرب أيضا موقعا عسكريا لحزب الله في طير حرفا بجنوب لبنان".

تمويل الأونروا

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، لرويترز، يوم الخميس، إنه "متفائل بشكل معقول" أن بعض الدول التي أوقفت تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ستستأنف المدفوعات.

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وأستراليا من بين الدول التي توقفت عن تمويل الوكالة، بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها بالتورط في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته "حماس" داخل جنوب إسرائيل.

وتشير "رويترز" إلى أن "الأونروا" قالت إن عملياتها بأكملها في الشرق الأوسط، وليس فقط في غزة، ستضطر على الأرجح إلى التوقف بحلول نهاية فبراير إذا ظل تمويلها معلقا.