أستراليا تفرض عقوبات على 3 مسؤولين روس على خفلية وفاة نافالنى

فرضت أستراليا عقوبات على ثلاثة مسؤولين في السلك العدلي الروسي بزعم "مسؤوليتهم عن وفاة المعارض الروسي "أليكسي نافالني"، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 19 عامًا لإدانته بـ"التطرف".

وجاء في بيان صدر عن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج: "فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات إضافية ضد روسيا شملت 3 مسؤولين روس مرتبطين بالسجن الذي توفي فيه أليكسي نافالني"، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق وصف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تصريحات الساسة الغربيين عن وفاة نافالني بأنها "مسعورة وغير مقبولة".

وأكد أن التحقيق في وفاة نافالني لازال مستمر، وأن خبراء الطب الشرعي لم يصدروا تقاريرهم بعد حول أسباب الوفاة.

وأعلنت إدارة السجون الروسية في 16 فبراير وفاة نافالني في السجن فور عودته إلى الحبس من فسحة دورية في ساحة السجن، وأن التحقيق في أسباب الوفاة لا يزال مستمرًا.

البرلمان الأوروبي يحمل بوتين المسؤولية الجنائية عن وفاة نافالني

وفي سياق متصل، قال البرلمان الأوروبي، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل "المسؤولية الجنائية والسياسية" عن وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني ويجب أن يحاسب.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه في قرار تم تمريره بأغلبية 506 أصوات في المجلس المؤلف من 705 مقاعد، قال البرلمان إن "الحكومة الروسية وفلاديمير بوتين يتحملان شخصيا المسؤولية الجنائية والسياسية عن وفاة أبرز معارضيهما، أليكسي نافالني".

بوتين يحذر الناتو من خطر الأسلحة النووية

في غضون ذلك، حذر الرئيس الروسي، الخميس، حلف الناتو من خطر نشوب حرب نووية في خطاب رئيسي أمام البرلمان الروسي.

وشدد بوتين أن روسيا سترد و"تهزم" حلف شمال الأطلسي على أراضيها في مواجهة تهديد التوسع، الذي حذر من أنه قد يؤدي إلى حرب نووية.

وقال: "إنهم يستعدون لضرب أراضينا ويستخدمون أفضل القوات الممكنة وأكثرها فعالية للقيام بذلك. لكننا نتذكر مصير أولئك الذين حاولوا غزو أراضينا وبالطبع سيكون مصيرهم أكثر مأساوية من أي شيء يمكن أن نواجهه".

وأضاف: "عليهم أن يفهموا أننا نمتلك أسلحة أيضًا. الأسلحة التي يمكن أن تهزمهم على أراضيهم وبالطبع كل هذا خطير للغاية لأنه يمكن أن يؤدي بالفعل إلى استخدام الأسلحة النووية. ألا يفهمون ذلك؟".

وتابع: "هؤلاء الناس هم الأشخاص الذين لم يمروا بتجارب شاقة. لقد نسوا ذلك، لكننا فعلنا ذلك خلال حرب القوقاز، على سبيل المثال، والآن في الصراع في أوكرانيا".