والدة المعارض الروسى "نافالنى" تطالب بالإفراج الفورى عن جثته

طالبت ليودميلا نافالنايا، والدة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، بالإفراج عن جثته فورًا وإعادتها إلى العائلة بعد أن قيل لها إن المسؤولين الروس سيحتجزونه لمدة أسبوعين على الأقل، ليتم التحقيق في سبب وفاته في السجن.

وفي مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس"، ونقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، خاطبت والدة نافالني، ليودميلا نافالنايا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلة بالروسية: "دعني أخيرًا أرى ابني، سلّموا جثة أليكسي حتى أتمكن من دفنه بشكل لائق".

وأعلن مسؤولون روس الجمعة أن نافالني (47 عاما) توفي في سجن شديد الحراسة في البلاد بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية.

وقال أحد مساعدي نافالني يوم الاثنين إن المحققين أبلغوا والدته ومحاميه بأنهم لن يسلموهم الجثة.

وقالت كيرا يارميش، المتحدثة باسم نافالني، إن "الجثة ستخضع لنوع ما من الفحص لمدة 14 يوما أخرى".

وقال مسؤولون روس إن نافالني شعر بتوعك بعد المشي وفقد وعيه، وأضافوا أن سيارة إسعاف وطاقمها حاولوا إعادة إنعاشه لكن الجهود باءت بالفشل.