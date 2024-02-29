بوتين: القوات النووية الاستراتيجية لروسيا فى حالة استعداد تام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية في أوكرانيا حظيت بدعم الأغلبية المطلقة من الروس، مؤكدًا أن موسكو تخوض الآن معركة عادلة من أجل سيادتها وأمنها.

موسكو لن تسمح لأحد بالتدخل في شئونها الداخلية

وأضاف الرئيس الروسي، اليوم الخميس، خلال خطاب أمام الجمعية الفيدرالية، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات النووية الاستراتيجية لروسيا في حالة استعداد تام، وموسكو لن تسمح لأحد بالتدخل في شئونها الداخلية.

وأوضح، أن روسيا تدرك أن الغرب يسعى لاستدراجنا لسباق التسلح لتنفيذ مخطط الثمانينيات لاستنزافنا، مشيرًا إلى أن بلاده على استعداد للحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي.