الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير شئون دولية: عقلية الابتزاز لدى واشنطن للدول لم تتخل عنها

الدكتور آصف ملحم
الدكتور آصف ملحم

قال الدكتور آصف ملحم، خبير الشؤون الروسية، إنه منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن وواشنطن لديها عقيدة واحدة وهي خلق بؤر التوتر في العالم ومحيط الدول الأخرى، وتعزيز التوتر في البؤر الناشئة في أي مكان بالعالم، والهدف من ذلك ابتزاز تلك الدول الموجودة بهذه البؤر في محيطها، وهذه سياسة شبه رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تعلمه روسيا دائما.

وأضاف "ملحم"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تحولت كالأخطبوط تحاول نشر قواعدها العسكرية في كل مكان بالعالم، وحاملات طائرات تجور المحيطات في كل العالم، وعقلية الابتزاز للدول لم تتخل عنها، لذلك روسيا في المرحلة المقبلة ستتعامل مع الولايات المتحدة بالمثل تماما.

وأشار إلى أن المواجهة بين روسيا وأمريكا في أفريقيا والشرق الأوسط تسخن شيئا فشيئا، بجانب المواجهة في أوكرانيا، وقد تشهد الدولتان مواجهة في باقي مناطق العالم الساخنة أو الجاري تسخينها حاليا.

وأوضح، أن الصين لديها مشكلة تايوان وهي غير قادرة على ابتداع الحلول لهذه المشكلة مع الولايات المتحدة، وروسيا اضطرت إلى شن حرب شاملة تكاد تتحول إلى حرب عالمية ثالثة في أوكرانيا للحفاظ على مصالحها وأمنها القومي، والشيء نفسه يتكرر في فلسطين، بل إن القضية أعمق وأكثر قسوة مما هو عليه الواقع في أوكرانيا الآن، وهذا ما تدركه روسيا قبل غيرها.

القاهرة الإخبارية الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة روسيا

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