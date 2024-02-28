باحث: نتنياهو يدفع إسرائيل نحو المزيد من العنف

قال جهاد حرب، الكاتب والباحث السياسي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدفع الجميع في إسرائيل نحو المزيد من العنف، وذلك نظرًا لسياسات حكومته في كل الأنحاء سواء في غزة أو في الضفة الغربية.

وأضاف "حرب"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك حاجة لدى الإدارة الأمريكية وفي إسرائيل وفلسطين للوصول إلى هدنة، مشيرًا إلى أنه مع جهود الوساطة القائمة فنحن قريبون من هدنة.

وأوضح، أن نتنياهو لا يرغب في هذه الهدنة، ولا يرغب في الوصل لاتفاق لتبادل الأسرى لعوامل متعددة منها العامل الساسي الذي يراهن على إبقاء هذه الحرب بغية الوصول إلى صيد ثمين يقول إنه هو الذي انتصر في هذه الحرب سواء باغتيال أو اعتقال قيادات من كتائب عزالدين القسام.

وأكد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يراهن على القوة ومزيد من القوة للوصول إلى صورة النصر التي يريدها لتقديمها كعربون لبقائه في الحياة السياسية الإسرائيلية.