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القاهرة الإخبارية| تعرّف على أبرز نقاط الهدنة المقترحة فى غزة قبل شهر رمضان (فيديو)

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا، عبر شاشتها، عن أبرز نقاط الهدنة المقترحة عن محادثات باريس التي شارك فيها بجانب مصر كل من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل جهود حثيثة لوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

نقاط الهدنة المقترحة في غزة قبل شهر رمضان: 

  • وقف الجانبين عملياتهما العسكرية بشكل كامل.
  • وقف عمليات الاستطلاع الجوي فوق غزة لمدة 8 ساعات في اليوم.
  • إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون 19 عامًا ومن هم فوق 50 عامًا، والمرضى مقابل عدد محدد من المعتقلين الفلسطينيين.
  • عودة جميع المدنيين النازحين تدريجيًا- باستثناء الذكور في سن الخدمة العسكرية- إلى شمال قطاع غزة.
  • الالتزام بإدخال 500 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًا إلى قطاع غزة.
  • الالتزام بتوفير 200 ألف خيمة و60 ألف وحدة إيواء متنقلة.
  • السماح بإعادة تأهيل المستشفيات وإصلاح المخابز في غزة.

 

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