القاهرة الإخبارية| تعرّف على أبرز نقاط الهدنة المقترحة فى غزة قبل شهر رمضان (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا، عبر شاشتها، عن أبرز نقاط الهدنة المقترحة عن محادثات باريس التي شارك فيها بجانب مصر كل من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل جهود حثيثة لوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

نقاط الهدنة المقترحة في غزة قبل شهر رمضان: