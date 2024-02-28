الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحد أبطال "قادرون باختلاف": حلمى أبقى محلل كروى.. والعميد أسطورة منتخب مصر

عبدالرحمن مصطفى كامل
عبدالرحمن مصطفى كامل

قال الشاب عبدالرحمن مصطفى كامل على مسرح احتفالية "قادرون باختلاف 5": "اسمي عبدالرحمن مصطفى كامل، وعندي 23 سنة متحدي إعاقة ذهنية حاصل على بكالوريس نظم ومعلومات إدارية، وحلمي أبقى محلل كروي لأني بحب كرة القدم".

وأضاف عبدالرحمن، اليوم الأربعاء، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، والمقامة بمركز المنارة الدولي: "إن العميد حسام حسن كان حلم والدي عليه رحمة الله أن يكون مدرب منتخب مصر"، قائلًا: "لكل أسطورة تاريخ ولكل تاريخ أسطورة والكابتن حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر كلاعب، وعنده روح وحماس وعارف يعني إيه كلمة منتخب مصر كلاعب ومدرب، وإن شاء الله هياخد أمم إفريقيا وهينافس على كأس العالم".

وتابع: "كزملكاوي نفسي في صفقات للنادي أكثر وتحسن شكل الفريق، والصفقات في مهاجم هجّام زي عمرو زكي وعبدالحليم علي وجمال حمزة الجيل الذهبي لنادي الزمالك".

واستكمل: "حلم حياتي إني أطلع في استديوهات التحليل للدوري المصري والحصول على عضوية نادي الزمالك الذي أحبه منذ صغري".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي،  وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنطلق، اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف"، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

قادرون باختلاف 5 عبدالرحمن مصطفى كامل متحدي إعاقة ذهنية محلل كروي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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