مستشفى إسرائيلى يستقبل 11 جنديًا جريحًا خلال 24 ساعة جرّاء المعارك فى غزة

أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي في النقب، اليوم الثلاثاء، عن أنه تم استقبال 11 جريحًا خلال 24 ساعة جراء الحرب في غزة منهم 6 بحالة خطرة؛ حسبما أفادت قناة

"القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.



وفي سياق آخر، قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إننا نأمل موافقة حماس على اتفاق الهدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نريد أن نرى اتفاق هدنة في أقرب وقت ممكن يمتد لأطول مدة ممكنة، مشيرًا إلى أن هدفنا النهائي هو إنهاء الحرب في غزة وقيام دولة فلسطينية تحقق حل الدولتين.