عضو "الأزهر للفتوى" يوجه نصيحة لمن لا يصلى ويريد أن يقترب من لله

أجاب الشيخ بلال خضر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال مفاده "لو مش عارف تصلي وحاسس بالذنب إنك بعيد عن ربنا ومش عارف تعمل إيه".

وقال الشيخ بلال خضر، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكذبوا"، المذاع عبر قناة "cbc": "لو حد نفسه يصلي بس مش عارف وضميره واجعه إن هو مش بيصلي كل مبيسمع الأذان وفي نفس الوقت مش بيقوم وكل ميقرر يصلي مش بيصلي وهو مش عارف يعمل إيه"، فهذا شعور جيد ويمكن أن نبني عليه.

وأكد، أن هذه هي النفس اللوامة التي تخبره أن يقوم لأداء الصلاة، وهذه بداية جيدة ونحاول أن نبني عليها، ونبدأ في الصلاة بالأسهل فالأسهل حتى يتعود على الصلاة، مؤكدًا أن الخير عادة.

تفاصيل برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"

برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.