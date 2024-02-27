الفنانة التونسية فريال يوسف تتحدث عن دورها في مسلسل "بابا جه" (فيديو)

تحدثت الفنانة التونسية “فريال يوسف” عن دورها في مسلسل “بابا جه” الذي يشارك بقوة في مارثون الدراما الرمضانية، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت “فريال”، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة “dmc”، أن شخصية نهى في مسلسل “بابا جه” ليس لها أي تقارب مع شخصية فريال الحقيقية، مشيرةً إلى أن الناس خلال شهر رمضان هم بحاجة دائمًا إلى الضحكة والابتسامة.

وعن دورها في المسلسل، أكدت، أنه لأول مرة في حياتها لا تستطيع وغير قادرة أن أتحدث عن دورها في المسلسل على عكس ما سبق، قائلة: “لو زودت جملة تانية هحرق الفكرة بتاعة الموضوع اللي قايم عليها الموضوع كله”، مؤكدةً أننا سنكتشف الأحداث مع بعضنا ودعونا نجعلها مفاجئة.

وأوضحت، أنه منذ بداية الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه سيفهم الجمهور والمشاهدين ما هو دور نهى في المسلسل.

مسلسل بابا جه

ينتمى مسلسل “بابا جه”، إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مدير في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به، وهو متزوج من نسرين أمين، وتجسد الطفة لافينيا نادر دور أبنتهما، ومن ثم تتوالى الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الإجتماعية والأسرية بطريقة لايت كوميدى، منها علاقة الآباء بالأبناء، والتربية الإيجابية، الخلافات الزوجية، وغيرها من القضايا الإنسانية.