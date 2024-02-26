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الآن مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني

بابا جه
بابا جه

ينتظر متابعو الدراما المصرية عرض مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني، والذي يشارك بقوة في مارثون الدراما الرمضانية، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024



في هذا الإطار، نستعرض لكم القنوات التي من المقرر أن تعرض مسلسل مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني.
 
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عرض مسلسل بابا جه 

يعرض  مسلسل “بابا جه” للفنان أكرم حسني الذي عبر قناة DMC، وذلك ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل.


منصة Watch it تروج لمسلسل بابا جه 

روجت منصة Watch it الرقمية مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني، والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للمسلسل  وعلقت قائلة: " ظهور خاص لبابا جه في شهر رمضان ".


قصة مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

ويبحث عدد كبير من عشاق الدراما الكوميدية، عن مواعيد عرض حلقات مسلسل "بابا جه" وقصته وقائمة أبطاله، خاصة أنه يجمع بين جيلين مختلفين، ويناسب جميع الفئات العمرية، 

مسلسل "بابا جه" ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مدير في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به، وهو متزوج من نسرين أمين، وتجسد الطفة لافينيا نادر دور أبنتهما، ومن ثم تتوالى الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الإجتماعية والأسرية بطريقة لايت كوميدى، منها علاقة الآباء بالأبناء، والتربية الإيجابية، الخلافات الزوجية، وغيرها من القضايا الإنسانية.

أبطال بابا جه 

يتكون فريق عمل مسلسل بابا جه من عدة نحوم وهم:

  • نسرين أمين
  • سما إبراهيم
  • محمود البزاوي 
  • فريال يوسف
  • محمد أوتاكا
  • عمرو وهبة
  • ياسر الطوبجي
  • الطفلة لافينا نادر
  • الطفل سليم محمود
  • الطفلة حور أحمد
  • الطفلة جويا أحمد

 كما يشارك فى احداث المسلسل مجموعة من النجوم ضيوف شرف أبرزهم كريم فهمي، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدى جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.

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