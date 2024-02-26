الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة مسلسلات قناة الحياة في رمضان

مسلسلات مسلسلات قناة
مسلسلات مسلسلات قناة الحياة

ينتظر متابعو الدراما المصرية أنطلاق مارثون الدراما الرمضانية 2024، وتحظى قناة الحياة الفضائية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمتابعة عدد كبير من الجمهور المصري والعربي.

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تطرح قناة الحياة الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باقة من الأعمال الدرامية والمسلسلات الكبيرة خلال شهر رمضان المبارك 2024، نستعرض لكم في التقرير التالي أبرز الأعمال الفنية المقرر عرضها على شاشة قناة الحياة الفضائية خلال مارثون الدراما الرمضانية 2024.

مسلسل مليحة

تدور أحداث قصة مسلسل مليحة والذي يتكون من 15 حلقة، حول فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة.

ويتكون فريق عمل مسلسل مليحة من الفنان دياب، وميرفت أمين، وأشرف زكي، وماجدة زكي، وأمير المصري، وحنان سليمان، وأحمد السعدني، وسارة عبد الرحمن، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

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مسلسل المعلم 

تدور قصة مسلسل "المعلم" في إطار اجتماعي عائلي، وشعبي في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار،يقع والد النجم مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

يتكون فريق عمل مسلسل المعلم من الفنان مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

مسلسل صدفة

تلعب الفنانة ريهام حجاج في مسلسل صدفة دور مدرسة تاريخ في مسلسل صدفة، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران.

يتكون فريق عمل مسلسل "صدفة" من الفنانة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وميار الغيطى، وفراس سعيد، نور إيهاب، ورشدي الشامي، ورباب ممتاز ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أيمن سلامة.

مسلسل مسار إجباري 

تدور قصة مسلسل  مسار إجباري عن الشابين حسن عصام عمر، وحسين أحمد داش من منطقة شعبية، ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من نفس الأب، وهم عكس بعضهما تمامًا في كل شيء، ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر، ولكن حين يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة.

يتكون فريق عمل مسلسل "مسار إجباري" من الفنان عصام عمر، وأحمد داش، وصابرين، وجوري بكر، وبسمة، وخالد الصاوي، تأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان.

الدراما الرمضانية 2024 قناة الحياة الفضائية الحياة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجمهور المصري رمضان المبارك 2024 مسلسل مليحة مسلسل المعلم مسلسل صدفة مسلسل مسار اجباري

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