أبرزها المعلم ومليحة.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة الحياة

أيام قليلة وينطلق الماراثون الدرامي الأشهر والأهم على مدار العام وهو الموسم الرمضاني، وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عدد من الأعمال الجديدة المتميزة والمتنوعة خلال شهر رمضان المقبل 2024.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة الحياة

وأعلنت الشركة المتحدة أمس عن قنوات عرض مسلسلات رمضان 2024.

و تضمنت قائمة مسلسلات رمضان 2024 على شاشة قناة الحياة عدد من الأعمال الدرامية الضخمة لكبار النجوم.

مسلسل المعلم

يأتي على رأس القائمة مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان والذي يعرض بشكل حصري عبر شاشة قناة الحياة وهو من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل صدفة

كما تعرض قناة الحياة الفضائية مسلسل “صدفة”، بطولة النجمة ريهام حجاج ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

مسلسل مسار إجباري

وتعرض قناة الحياة مسلسل مسار إجباري بالتزامن مع عرضه على شاشة ON وcbc ويعرض بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش إت.

ومسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

مسلسل مليحة

وتعرض أيضا مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل و رحاب الشناط وديانا رحمة وومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.



مسلسل مليحة تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الظابط أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين.