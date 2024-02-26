الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الليلة.. "الوثائقية" تعرض فيلم "نفرتيتي المقبرة المفقودة"

الوثائقية
الوثائقية

تعرض القناة الوثائقية، مساء اليوم، الفيلم الوثائقي الجديد "نفرتيتي المقبرة المفقودة"، والذي يعرض ضمن الخريطة البرمجية للقناة خلال شهر فبراير. 

ويعد فيلم "نفرتيتي المقبرة المفقودة" آخر الأفلام التي تعرض ضمن خريطة القناة لشهر فبراير حيث سبق وان عرضت فيلمي “الإسعاف المصري - حكايات أبطال خارج الضوء "،وفيلم "الحياة في كوبا ". 

تفاصيل الفيلم الوثائقي نفرتيتي المقبرة المفقودة 

ويتناول فيلم نفرتيتي المقبرة المفقودة توثيقا لحياة الملكة المصرية الجميلة نفرتيتي، زوجة الملك أمنحتب الرابع، كاشفًا عن لغز المقبرة الملكية التي دُفنت فيها، والتي كانت مختبئة خلف مقبرة الملك توت عنخ آمون. يستعرض الفيلم مشاهد لمومياء الملكة نفرتيتي، التي عاشت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، مسدلًا الستار عن كثير من الأسرار داخل مقبرتها. 

أفلام القناة الوثائقية خلال شهر فبراير 

وسبق وان عرضت القناة الوثائقية خلال شهر فبراير الجاري عدد من الأفلام الجديدة ومنها:

الفيلم الوثائقي "الإسعاف المصري.. بطولات خارج دائرة الضوء"، يوثق حكاية هيئة الإسعاف المصرية منذ نشأتها وصولًا إلى التطور الكبير الذي تشهده حاليًا.

ويستعرض الفيلم في قالب إنسانى مشاهد مؤثرة لأصعب حالات الإنقاذ التي قام بها رجال الإسعاف، والطبيعة الشاقة لعمل المُسعفين، كاشفًا عن أسرار مهنة تُشكل طوق النجاة الأول للجميع لحظة وقوع الكوارث والأزمات.

كما عرضت الفيلم الوثائقي "الحياة في كوبا"، الذي يوثق بعيدًا عن المتداول من خلال نشرات الأخبار، وجهًا آخر للحياة هناك، ويستعرض الفيلم الحياة الاجتماعية لمواطني كوبا، وظروف معيشتهم، مسلطًا الضوء على أبرز المهن التي يمارسونها في بلد كاريبي معروف بطبيعته السياحية الساحرة. 

و يستعرض الفيلم الحياة الاجتماعية لمواطني كوبا، وظروف معيشتهم، مسلطًا الضوء على أبرز المهن التي يمارسونها في بلد كاريبي معروف بطبيعته السياحية الساحرة. 

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