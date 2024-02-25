مسلسلات رمضان 2024.. ياسر جلال يشارك في إحياء ألف ليلة وليلة بمسلسل جودر

ينتظر متابعو الدراما المصرية عرض ملسسل جودر المقتبس من قصة ألف ليلة وليلة بطولة الفنان ياسر جلال، والذي من المقرر عرضه في مرسم الدراما الرمضانية 2024، ويشاركه البطولة عدد كبير من النجوم.



أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة-، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



ويأتي مسلسل "جودر" من أبرز مسلسلات رمضان 2024 أحد أضخم أعمال الدراما هذا العام، مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسر جلال.

عابد عناني يستأنف تصوير مشاهده في جودر

وصل النجم عابد عناني، إلى القاهرة أمس، لاستئناف تصوير دوره فى أحداث مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" الذى يشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، تمهيدًا لانطلاق أولى حلقات العمل مع بداية الماراثون الرمضانى المقبل 2024، على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

وأكد الفنان عابد عناني أنه انتهى من تصوير جزء كبير من دوره خلال أحداث المسلسل، بقيادة المخرج إسلام خيرى، ولم يتبق له سوى حوالى 30% من إجمالى العمل، مؤكدا أنه يقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة تماما عن كل ما قدمه من قبل.



قصة مسلسل جودر لياسر جلال

كما عرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوسترات وبرومو مسلسل جودر- ألف ليلية وليلة على شاشاتها ومنصاتها، والتي تدور تفاصيل قصته حول مسلسل جودر حوّل عدد من الأساطير التي ذكرت في كتاب ألف ليلة وليلة.



يلعب الفنان ياسر جلال شخصية “جودر” الأب الأقرب لوالده، والذي يدخل في أجواء صراع شرس مع أشقاءه بسبب تعاملهم مع الأب، ومن ثم تبدأ الأجواء التشويقية في معاركه مع أشقاءه.

ويخوض جودر أو ياسر جلال العديد من المغامرات والتي ستكون بها الكثير من الأحداث الممتلئة بالتشويق والإثارة، وتحول هذه المغامرات الصياد جودر إلى أحد الأثرياء لتدور الحكاية حوّل الملك شهريار وشهرزاد، وذلك في العالم السحري الذي سيخلقه لنفسه ضمن أحداث مسلسل “جودر”.

أبطال مسلسل جودر

يتكون فريق عمل مسلسل جودر من عدة نجوم وهم:

ياسر جلال

نور اللبنانية

ياسمين رئيس

تارا عماد

عمرو عبدالجليل

وفاء عامر

أيتن عامر

محمود البزاوي

محمد التاجي

عبدالعزيز مخيون

أحمد بدير

رشوان توفيق

أحمد فتحي

أحمد ماهر

وليد فواز

عايدة رياض

سامي مغاوري

فتوح أحمد

محمد علي رزق

إسلام حافظ

مجدي بدر

هنادي مهنا

جيهان الشماشرجي

سماح أنور

سامية الطرابلسي

ميرنا هشام

ويعد مسلسل جودر من إﻧﺘﺎﺝ سعدي جوهر، وتامر مرتضى، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن ﺇﺧﺮاﺝ إسلام خيري.