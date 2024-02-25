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تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤| الدستور تكشف تفاصيل مسلسل المعلم (فيديو)

المعلم
المعلم

نشرت جريدة الدستور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فيديو خاص عن رحلة ومغامرة الفنان مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، داخل سوق السمك، والذي من المقرر عرضه في السباق الدرامي الرمضاني 2024.

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو مسلسل المعلم، والذي يظهر فيه الفنان مصطفى شعبان، وهو يتحدث بشكل شعبي، داخل سوق السمك.
 

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تدور قصة مسلسل "المعلم" لمصطفى شعبان في إطار اجتماعي عائلي، وشعبي في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار.

وعبر أحداث المسلسل يقع والد النجم مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

وتستمر رحلة صعود الفنان مصطفى شعبان خلال المسلسل، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

فريق عمل مسلسل المعلم

يتكون فريق عمل مسلسل المعلم، من عدة نجوم وهم:

  • مصطفى شعبان
  • هاجر أحمد
  • أحمد فؤاد سليم
  • إنتصار
  • سهر الصايغ
  • أحمد بدير
  • أحمد عبدالله محمود
  • طارق النهري
  • سلوى خطاب
  • منذر رياحنة
  • سلوى عثمان
  • هالة مرزوق
  • محمد أبو داود
  • عبدالعزيز مخيون
  • حجاج عبدالعظيم
  • مصطفى حشيش
  • لبنى ونس
  • فتوح أحمد
  • علاء زينهم
  • أسامة الهادي
  • جان رامز
  • محمود الليثي
  • ميران عبدالوارث


يعد مسلسل المعلم من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، ومن تأليف محمد الشواف، وينافس المسلسل بقوة في مارثون الدراما الرمضانية.

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