4 قنوات تعرض مسلسل مسار إجباري بطولة عصام عمر وأحمد داش

مسلسلات رمضان 2024..

ينتظر متابعو الدراما المصرية عرض مسلسل مسار إجباري، والذي يشارك بقوة في مارثون الدراما الرمضانية، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات عرض مسلسل مسار إجباري

في هذا الإطار، نستعرض لكم القنوات التي من المقرر أن تعرض مسلسل مسار إجباري.

قنوات عرض مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل "مسار إجباري الذي يخوض بطولته النجمان الصاعدان عصام عمر وأحمد داش، عبر 4 قنوات وهم cbc وon والحياة والقناة الأولى، وذلك بالتزامن مع عرضه عبر واتش إت.

منصة Watch it تروج لمسلسل مسار إجباري

روجت منصة Watch it الرقمية لمسلسل مسار إجباري بطولة النجمين عصام عمر وأحمد داش، المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجمين وعلقت قائلة: "أحداث شيقة هنعيشها مع أولاد عمر البرنس.. بس تفتكروا إيه المشكلة اللي هيتورطوا فيها".



قصة مسلسل مسار إجباري

يجسد دوري البطولة أحمد داش وعصام عمر، ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر.

ثم يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

وقارب أبطال وصناع العمل على الانتهاء تماما من تصوير المسلسل الجيدد وتبدأ المخرجة نادين خان خلال الأيام القادمة مونتاج الحلقات لتسليمها للشركة المنتجة وتجهيزها للعرض خلال شهر رمضان القادم.

أبطال مسلسل مسار إجباري

يتكون فريق عمل مسلسل مسار إجباري من عدة نجوم وهم:

أحمد داش

عصام عمر

بسمة

صابرين

مي الغيطي

ياسمينا العبد

نور إيهاب

جوري بكر

رشدي الشامي

محمود البزاوي

خالد الصاوي

محمد لطفي

أبرم المعالجة الدرامية لمسلسل مسار إجباري باهر دويدار، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج نادين خان.