الأحد 25 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل مسار إجباري لـ"عصام عمر وأحمد داش"

جريدة الدستور

نجاح كبير حققه النجم أحمد داش، خلال موسم دراما رمضان العام الماضي، بعد ظهوره في دور نجل الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، ومن المقرر أن يشارك في مسلسلات رمضان 2024.

ويخوض داش السباق الرمضاني من خلال مسلسل مسار إجباري، الذي من المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في سباق دراما مسلسلات رمضان 2024 بطولة أحمد داش وعصام عمر.

قصة مسلسل مسار إجباري

يجسد دوري البطولة أحمد داش وعصام عمر، ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر.

ثم يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

وقارب أبطال وصناع العمل على الانتهاء تماما من تصوير المسلسل الجيدد وتبدأ المخرجة نادين خان خلال الأيام القادمة مونتاج الحلقات لتسليمها للشركة المنتجة وتجهيزها للعرض خلال شهر رمضان القادم.

وخلال أحداث المسلسل الذي يدول حول الشابين عصام عمر، وأحمد داش "حسن" و"حسين" من منطقة شعبية، يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من نفس الأب، وهم عكس بعضهما تمامًا في كل شيء.

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أبطال مسلسل مسار إجباري

وبجانب أحمد داش وعصام عمر يشارك النجوم: «بسمة، صابرين، مي الغيطي، ياسمينا العبد، نور إيهاب، جوري بكر، رشدي الشامي، محمود البزاوي، خالد الصاوي، محمد لطفي».

ويأتي المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان الشاب عصام عمر في مسلسل بالطو على منصة واتش إت بداية العام الماضي وتصدره مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى النجاحات الكبيرة التي حققها أحمد داش مؤخرا.

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