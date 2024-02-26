مسلسلات رمضان 2024.. قائمة مسلسلات قناة ON في رمضان وأبرز أحداثه

ينتظر متابعو الدراما المصرية انطلاق مارثون الدراما الرمضانية 2024، وتحظى قناةON الفضائية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمتابعة عدد كبير من الجمهور المصري والعربي.

قائمة مسلسلات قناة ON في رمضان

تطرح قناة ON الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باقة من الأعمال الدرامية والمسلسلات الكبيرة خلال شهر رمضان المبارك 2024، نستعرض لكم في التقرير التالي أبرز الأعمال الفنية المقرر عرضها على شاشة قناة ON الفضائية خلال مارثون الدراما الرمضانية 2024.

مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" المقرر عرضه في مسلسلات رمضان 2024، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم منهم أحمد مكي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وحسين أبو حجاج، ورحمة أحمد فرج، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن حسن، ومحمد جمال قلبظ، ومصطفى غريب، وعبدالرحمن طه، وأمينة خليل، ومحمد ثروت، وأكرم حسني، وشيماء سيف.



مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي"، الذي يجسده الفنان أمير كرارة وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، لكن يقع العديد من الأحداث المفاجئة في المسلسل، إذ إن مهنته الأساسية هى أنه تاجر آثار في إطار من التشويق والأكشن وبطريقة تسرد الحارة المصرية بطابع مميز وجديد، وبقصص مغايرة عما تم تقديمها من قبل في الدراما المصرية.

يتكون فريق عمل مسلسل بيت الرفاعي من مجموعة من الفنانين أبرزهم أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وأحمد فؤاد سليم، وصفاء الطوخي، وعايدة رياض، وإيناس كامل، وميرنا جميل، وملك قورة، وتامر نبيل، ومحمد لطفي.

مسلسل حق عرب

يدور العمل داخل حارة شعبية، ويتناول مسلسل حق عرب العديد من القضايا الإنسانية، التى تدور أحداثها فى منطقة المغربلين، وتمتد حلقاته إلى 30 حلقة، ويضم كوكبة من النجوم ما بين جيلين من أهل الخبرة والشباب، ويتناول صراعات عديدة حول تجارة الأخشاب، يجسد أحمد العوضي دور عبدربه، وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق، بسبب رغبته في الانتقام منه وأخذ حقه.

يتكون فريق عمل مسلسل حق عرب من الفنان أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران.

مسلسل جودر

تدور حكاية مسلسل جودر حوّل عدد من الأساطير التي ذكرت في كتاب ألف ليلة وليلة، ويدخل “جودر” الذي يلعب دوره الفنان ياسر جلال، في صراعات مع شقيقه بعد وفاة والده، حيث سيدخل في عدد من الصراعات، كما أنه سيخوض العديد من المغامرات والتي ستكون بها الكثير من الأحداث الممتلئة بالتشويق والإثارة، وتحول هذه المغامرات الصياد جودر إلى أحد الأثرياء لتدور الحكاية حوّل الملك شهريار وشهرزاد.



يتكون فريق عمل مسلسل جودر من الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى

مسلسل كامل العدد +2

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار إجتماعى لايت حيث مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة، وفي الجزء الثاني تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبا من المشاهدين أن شخصياته حقيقية.

يتكون فريق عمل مسلسل كامل العدد من دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام



مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث مسلسل مسار إجباري حول طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر، ثم يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

يتكون فريق عمل مسلسل مسار إجباري من وبجانب أحمد داش وعصام عم، وبسمة، صابرين، مي الغيطي، ياسمينا العبد، نور إيهاب، جوري بكر، رشدي الشامي، محمود البزاوي، خالد الصاوي، محمد لطفي.

مسلسل مليحة

تدور أحداث قصة مسلسل مليحة والذي يتكون من 15 حلقة، حول فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة.

ويتكون فريق عمل مسلسل مليحة من الفنان دياب، وميرفت أمين، وأشرف زكي، وماجدة زكي، وأمير المصري، وحنان سليمان، وأحمد السعدني، وسارة عبد الرحمن، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.