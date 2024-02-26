مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8

بعد الإعلان عن البرومو الرسمي لمسلسل "الكبير أوي 8" تساءل عدد كبير من الجمهور متابعي جميع أجزاء مسلسل الكبير أوي عن معرفة قناة العرض لمتابعته ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قناة عرض مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد اعلنت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" عن قناة عرض مسلسل الكبير أوي 8، ومن المقرر عرض مسلسل الكبير أوي 8 على شاشة قناة. ON

وذكر حساب الشركة في تعليق على صور البوسترات الرسمية للمسلسل، والتي يتصدرها الفنان أحمد مكي: "الكبير في الجزء الثامن مفاجآته حلوة وكتير.. استنوا مسلسل الكبير أوي 8 فقط وحصريا على ON في رمضان".

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل الكبير أوي 8 المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم:

- أحمد مكي

- رحمة أحمد

- بيومي فؤاد

- مصطفى غريب

- هشام إسماعيل

- محمد سلام

- سماء ابراهيم

- حسين حجاج

- حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف.

- العمل من إنتاج شركة سينرجي

- تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين

-إخراج أحمد الجندي.

أجزاء مسلسل الكبير أوي

كما يضم مسلسل الكبير أوي 8 مجموعة من الشخصيات والفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن حلقات المسلسل وأبرزهم أمينة خليل، شيماء سيف، بالإضافة إلى محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، أيضا الفنان أكرم حسني.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف، إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحًا كبيرًا وأفرز العمل عددا من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.