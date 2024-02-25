الأحد 25 فبراير 2024
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى بمنشأة القناطر

حريق لوكيشن تصوير
حريق لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى

يعاين المعمل الجنائي حريق لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى بمنشأة القناطر، لإعداد تقرير بمسببات الحادث، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي أسباب الحادث.

نشب حريق داخل لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى بمنشأة القناطر، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ لمكافحة النيران.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى فى منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات تابعة للحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

تم إخماد الحريق والسيطرة على النيران.

المعمل الجنائي لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى مسلسل الكبير أوي منشأة القناطر تفريغ كاميرات المراقبة

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