الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق 5 ورش أحذية فى الموسكى

حريق
حريق

اندلع، صباح اليوم، حريق داخل 5 ورش أحذية فى منطقة الموسكى بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

السيطرة على حريق 5 ورش أحذية فى الموسكى دون إصابات

تلقت غرفة النجدة بلاغا باشتعال حريق بعدد من الورش في منطقة الموسكي، فانتقل رجال الإطفاء لمكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتبين من خلال المعاينة اندلاع الحريق بـ5 ورش أحذية. 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال العاملين بالورش، لكشف ملابسات الواقعة.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة حبس حريق 5 ورش أحذية الموسكي

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