المعمل الجنائى يعاين موقع حريق مصنع أغذية بالعاشر من رمضان

يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق مصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان عقب السيطرة عليه لبيان سبب الحريق وتقدير قيمة الخسائر.

كانت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب في مصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد الدفع بعدة سيارات إطفاء، فيما أصيب شخصان بحالات اختناق بسيطة وتم إسعافهما بموقع الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع أغذية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدة سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، تمكنت من السيطرة على النيران، فيما أصيب شخصان بحالات اختناق بسيطة وتم إسعافهما بموقع الحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.