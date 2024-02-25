الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير الرعاية الصحية يكشف حقيقة حريق مجمع السويس الطبى

سيارات الإطفاء داخل
سيارات الإطفاء داخل المجمع

كشف رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي حقيقة تعرض مجمع السويس الطبي لحريق في الساعات الأخيرة من مساء الأحد.

وأوضح "الحفناوي"، أن أجهزة الاستشعار الخاصة بنظام الاكفاء بالمجمع الطبي استشعرت رائحة أدخنة يرجع أنها ناتجة عن ماس كهربائي بسيط، مما أدى لإطلاق أحد أجهزة الإطفاء غاز الإيروسول بشكل كثيف.

هلع وذعر 

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، أن انطلاق غاز الإيروسول بشكل مفاجئ تسبب في حالة من الهلع لدى المرضى وذويهم.

وأشار "الحفناوي" إلى أن قوات الحماية المدنية تعاملت بشكل سريع، مؤكدًا عدم حدوث أي إصابات أو خسائر سواء بأطقم الأطباء أو التمريض.

وكان سكان المنطقة المحيطة بمجمع السويس الطبي بمنطقة المميز في السويس قد أصيبوا بحالة من الذعر نتيجة انطلاق صافرات الإنذار وسيارات الإطفاء .

وكلف مدير أمن السويس اللواء حسام الدح إدارة الحماية المدنية بترك سيارات الإطفاء بمحيط المجمع لحين التأكد التام من عدم وجود أي خطر على الأرواح أو المنشأة.

الافتتاح التجريبي 

وكان مجمع السويس الطبي قد تم تشغيله بشكل تجريبي أكتوبر الماضي، وتم نقل الخدمات له تدريجيًا من مستشفى السويس العام.

مجمع السويس الطبي

ويعمل مجمع السويس الطبي بطاقة 427 سريرًا بينهم 109 أسرة للرعايات المركزة، و70 سريرًا للغسيل الكُلوي، و28 سريرًا للطوارئ، و54 حضانة، و16 غرفة عمليات، منها 4 غرف للولادة القيصرية، والولادة الطبيعية، ووحدة للمناظير، إضافة إلى 4 مراكز متخصصة لأمراض الكُلى والمسالك، وطب وجراحة العيون، وأمراض القلب والقسطرة، والحروق.

1400 حالة يوميًا 

ويوفر مجمع  السويس الطبي كافة التخصصات، ووفر على سكان محافظة السويس  والمدن المجاورة السفر  للقاهرة والمحافظات المختلفة للعلاج، وتم افتتاحه بشكل تجريبي ويستقبل حوالي 1400 حالة يوميًا.

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