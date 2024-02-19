محافظ السويس يُكرم الفائزين بالمسابقة الوطنية للمهارات على مستوى الجمهورية (صور)

كرم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الاثنين، الطالبة رحمة فوزى عطا الله والطالبة فاطمة عبدالله حسين بمدرسة السويس الفندقية بالصف الخامس، بعد فوزهم بالمركزين الأول والثاني على مستوى الجمهورية فى المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023.

وحصل المشاركون على شهادات تقدير تحفيزا وتكريما لفوزهم بالمسابقة والحصول على مراكز متقدمة.

حضر التكريم كل من ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم وسلمى الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم وسمير عبد العليم مدير المدرسة الفندقية وأولياء أمور الطالبتين.

وفي بداية اللقاء، قدم المحافظ التهنئة للطالبتين مؤكدا علي دعمهم للاستمرار في تنمية قدراتهم والحصول علي مراكز أولي في المسابقات العالمية القادمة سواء في دولة الصين أو دولة فرنسا.

ووجه “صقر” الشكر لأولياء الأمور لتشجيعهم لأبنائهم على التميز والاجتهاد، موجهًا الشكر للقائمين على التعليم الفني بالسويس.

يذكر ان المسابقة تأتي فى إطار استعداد مصر للمشاركة فى المسابقة العالمية للمهارات (world skills ) والمقرر إقامتها فى مدينة ليون بفرنسا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024.

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