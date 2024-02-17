السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة جنوب سيناء

جانب من افتتاح معرض
جانب من افتتاح معرض اهلا رمضان بجنوب سيناء

افتتح اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، معرض "أهلًا رمضان" بالسوق الحضاري بمدينة طور سيناء لبيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الافتتاح اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والسيد إبراهيم الحارون، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء.

وقال محمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، إن هناك خطة موسّعة للغرفة التجارية بجنوب سيناء بالتعاون مع مديرية التموين ومجلس مدينة طور سيناء لتوفير السلع الغذائية المختلفة بكل أنواعها بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

واشتمل المعرض على مختلف أنواع السلع الأساسية اللازمة للمواطنين مثل الزيت، والسكر، والأرز، وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى اللحوم ومستلزمات وياميش رمضان وسط ترحيب من الحضور وإشادة من المحافظ بمستوى وجودة السلع المعروضة.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين توافدوا على المعرض بإعداد كبيرة منذ اللحظات الأولى للافتتاح  للاستفادة من الخصومات والاسعار المميزه بالمعرض.

وصرَّح وحيد رئيس الغرفة، أن المعرض يحتوي كل ما يحتاجه المواطن من احتياجات ومستلزمات خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار في متناول الجميع ومحاربة الغلاء، وفي إطار تكليفات اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بإقامة عدد من معارض "أهلًا رمضان".

افتتاح معرض اهلا رمضان السلع أسعار مخفضة جنوب سيناء سيناء

مواد متعلقة

محافظ السويس: مستعدون لاستقبال كل مستثمر جاد لإقامة مشروعات استثمارية

"مستقبل وطن" ينظم منفذًا متحركًا لبيع الخضروات بأسعار مخفضة فى طور سيناء

صياد المحار: "من أربعين سنة بلملم رزق من الأرض والبحر"

مدتها ثلاثة أيام.. انطلاق ورش عمل ودورة لتدريب مديري مدارس السويس

حرر طريق الحج من القرامطة.. قصة “الغريب” وعلاقته بأقدم مساجد السويس

"حماة الوطن" بالسويس: زيادة الأجور والمعاشات أكدت للمواطنين أن الرئيس بجانبهم

أمين "مستقبل وطن" بالسويس: قرارات الرئيس السيسي "طوق نجاة" للمواطنين

"جت فى وقتها".. السوايسة يعلقون على قرارات الرئيس السيسى لرفع الأعباء المعيشية

الأكثر قراءة

عاجل| "مقترح بوش" يُنذر بـ"كارثة" تنتظر أمريكا والاحتلال حال انتهاء الحرب فى غزة

رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول أمام برينتفورد

أماكن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات 2024

الرئيس الصومالى يتهم الأمن الإثيوبى بمحاولة منع وصوله لقمة الاتحاد الإفريقى

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج