افتتاح معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة جنوب سيناء

افتتح اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، معرض "أهلًا رمضان" بالسوق الحضاري بمدينة طور سيناء لبيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الافتتاح اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والسيد إبراهيم الحارون، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء.

وقال محمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، إن هناك خطة موسّعة للغرفة التجارية بجنوب سيناء بالتعاون مع مديرية التموين ومجلس مدينة طور سيناء لتوفير السلع الغذائية المختلفة بكل أنواعها بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

واشتمل المعرض على مختلف أنواع السلع الأساسية اللازمة للمواطنين مثل الزيت، والسكر، والأرز، وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى اللحوم ومستلزمات وياميش رمضان وسط ترحيب من الحضور وإشادة من المحافظ بمستوى وجودة السلع المعروضة.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين توافدوا على المعرض بإعداد كبيرة منذ اللحظات الأولى للافتتاح للاستفادة من الخصومات والاسعار المميزه بالمعرض.

وصرَّح وحيد رئيس الغرفة، أن المعرض يحتوي كل ما يحتاجه المواطن من احتياجات ومستلزمات خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار في متناول الجميع ومحاربة الغلاء، وفي إطار تكليفات اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بإقامة عدد من معارض "أهلًا رمضان".