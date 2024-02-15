الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ السويس: مستعدون لاستقبال كل مستثمر جاد لإقامة مشروعات استثمارية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، إن المحافظة على استعداد تام لاستقبال أي مستثمر جاد لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية وخدمية وسياحية.

وأضاف أن السويس تتوفر فيها جميع المقومات المناسبة للاستثمار، مؤكدًا ضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمار لتوفير فرص عمل لشباب السويس.

جاء ذلك خلال استعراض محافظ السويس ما تم إنجازه من أعمال تطوير بالمحافظة، سواء في شبكة الطرق، أو في البنية التحتية والمرافق العامة، وذلك على هامش استقباله بمكتبه صباح اليوم حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهدف اللقاء لبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة ومناقشة كيفية جذب استثمارات جديدة، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة، وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشئون خدمات المستثمرين.


وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوفد المرافق له على أرض السويس. 


وخلال اللقاء، استعرض المحافظ الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة السويس والتعريف بالمشروعات الحالية والمستقبلية، وشدد على التخطيط مع الهيئة لإقامة منطقة استثمارية تختص بالصناعات الصغيرة المغذية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


ومن جانبه، قدم حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الشكر لمحافظ السويس على حسن وحفاوة الاستقبال، ودعمه الدائم للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالسويس، وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين على أرض المحافظة.

 

وأعرب "هيبة" عن سعادته بأعمال التطوير والتنمية التي تشهدها محافظة السويس خلال الفترة الأخيرة في كل المجالات.


وفي اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم وتنفيذ منظومة عمل لمراجعة المشروعات المقامة بالمنطقة الحرة بالسويس، والتأكيد على الالتزام بكل الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والتراخيص لدفع عجلة العمل والاستثمار بهذه المناطق بما يعود بالنفع العام وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب.

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