الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

يصطاد البكلويز والسرديا

صياد المحار: "من أربعين سنة بلملم رزق من الأرض والبحر"

صياد المحار
صياد المحار

محنيًا انحناءً لا ينقصه العزة، يقضي محمد سعيد الذي تخطى الخمسين عاما، أغلب ساعات النهار بحثًا عن المحار على بعد أمتار من شاطئ خليج السويس.

 

رحلة البحث عن الرزق

يحمل يوميا الصياد حقيبته الفارغة  ويخرج من بيته بمنطقة الاربعين متجها إلى بورتوفيق ليعود أخر اليوم بعد أن يملأ حقيبته بما رزقه الله من محار، بعد ساعات من البحث عنه في المخابئ التي يحتمي بها تحت الرمال والصخور البحرية.

 

أبًا عن جد

يقول الصياد محمد سعيد، إنه يعمل بهذه الحرفة منذ طفولته، ورث الصيد أبا عن جد، يعمل من وقت لأخر بصيد الاسماك، وكلما ضاق الحال أو لم يجد مكان بين طواقم إحدى رحلات الصيد، عاد لصيد المحار الذي لا يحتاج سوى لجهد شاق وتركيز حاد وشبكة صغيرة يربطها في خصره ليجمع بها المحار أولا بأول.

 

بكلويز وسرديا 

ويتابع محمد سعيد لـ"الدستور"، إنه يصطاد البكلويز والسرديا والنُهيد والبُصر ويبعها للتجار الذين يعملون على تنظيفها وبيعها للزبائن.

 

ويقول الصياد، أن لحم المحار وجبة غنية بالفسفور يفضلها أهل السويس والمدن الساحلية، البعض يشويه والبعض يتناوله مسلوقا، في حين أن اخرين يطهونه بأشكال مختلفة أقرب إلى الطبيخ.

 

وأوضح عم محمد الصياد، أنه كغيره من الأطفال كان يأتي رفقة أبيه أثناء الصيد لذا تشبع بالحرفة منذ الصغر، ويقول أنه حريص على تعليم أبنائه حرفة أبوهم وجدهم بالتوازي مع اهتمامه بتعليمهم والحصول على الشهادة وقال: "عشان لو ملقاش شغل ميمدش أيده ينزل يصطاد ويجيب رزقه"

 

يعتقد كثيرون أن الأسماك  هي الكائنات البحرية الوحيدة التي تصلح للطعام الآدمي، في حين أن البحر مليء بالخيرات والكائنات التي يعتمد عليها الإنسان كوجبات طعام أساسية غنية بالفسفور، منها المحار والأصداف التي يختبئ بداخلها كائنات رخوية غنية بالفسفور ربما بنسبة أكبر من الأسماك.

 

وتختلف أشكال تلك الرخويات واطعمها باختلاف المحارة التي خرجت منها، فيشتهر البحر الأحمر بأصداف مثل البكلويز والنهيد والسرمباء وطماطم البحر وغيرها.

محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
محمد سعيد صياد المحار
السويس المحار صياد البكلويز السرديا

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