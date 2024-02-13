الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدتها ثلاثة أيام.. انطلاق ورش عمل ودورة لتدريب مديري مدارس السويس

جانب من الدورة
جانب من الدورة

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ورش عمل لمديري المدارس، بتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ الإقليم.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس  ياسر عمارة، اليوم الأول من ورش عمل مديري مدارس السويس تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأستاذ الدكتور رضا حجازي.

 

الهدف من ورش العمل 

 

وقال مدير مديرية التربية والتعليم إن الورش تقام ضمن خطه الوزارة للتنمية المهنية للمعلم بهدف الإلمام الشامل بالقرارات والمعالجة الفعالة التي تشمل جميع الأمور المالية والإدارية والحفاظ علي المال العام وقانون العاملين بالدولة.

 

مدة الدورة

 

وأضاف مدير تعليم السويس أن الدورة وورش العمل مدتها  ثلاثة ايام يحاضر بها قيادات من ذوي الخبرة في تلك المجالات.

في سياق أخر، وبتوجيهات  الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم  والتعليم الفنى واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واصل  ياسر عماره جولاته التفقدية  للمدارس يرافقه سيد حمدان وكيل المديرية.

 

بدأت الجولة بزيارة مدرسة سامح فؤاد الإعدادية بنين، وتهدف تلك الجولات للاطمئنان على انتظام العمليه التعليميه بها، والتعرف على المستوى العلمي للطلاب في كافه المواد الدراسيه، وتفعيل الانشطه الطلابيه، متفقدًا المكتبه والمعامل ودورات المياه.


واستمع وكيل وزارة التربيه والتعليم لشرح المعلمين، وأدار حوارًا  مع التلاميذ عما درسوه من موضوعات في المواد الدراسيه، موجها لهم العديد من الأسئلة الخاصه بالموضوعات الدراسية وخاصة اللغة الانجليزية والرياضيات.

 

ووجه عماره بضرورة المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدرسة والالتزام بخطة تدريس المناهج والاجراءات الاحترازية 

 

 

 

السويس التعليم المدارس ورش عمل تدريب

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