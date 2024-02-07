"حماة الوطن" بالسويس: زيادة الأجور والمعاشات أكدت للمواطنين أن الرئيس بجانبهم

قال أمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة السويس الدكتور وليد خضاري، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة أكدت للمواطنين أن الرئيس بجانبهم ويشعر بمعاناتهم.

وأضاف خضاري في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن القرارات التي اتخذها الرئيس اليوم ساهمت وبقوة في مساعدة المواطن على تخطي تلك المرحلة.

وأكد أمين تنظيم حماة الوطن في السويس، أن الشارع السويسي سادته حالة من الرضا عقب الإعلان عن القرارات التي من شأنها رفع مستوى معيشة المواطن.

ووجه الدكتور وليد خضاري، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على سرعة اتخاذ تلك القرارت وإعلانها في الوقت الذي لا صوت يعلو فيه فوق صوت الغلاء.

وعبر أبناء محافظة السويس عن ترحيبهم بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإصدار حزمة من القرارات التي تسهم في رفع الأعباء المعيشة عن المواطنين، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

قرارات الرئيس

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بإصدار حزمة من القرارات لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة من بينها:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه ومنح حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى

وتضمنت القرارت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025.

كما تضمنت قرارات الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.