الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حرر طريق الحج من القرامطة.. قصة “الغريب” وعلاقته بأقدم مساجد السويس

مسجد عبد الله الغريب
مسجد عبد الله الغريب

مسجد عبد الله الغريب أحد أقدم مساجد السويس، وارتبط اسم السويس به ، حيث يطلق عليها كثيرون السويس بلد الغريب، ويقع المسجد بمنطقة الغريب في حي السويس، تحديدا في ميدان الكسّارة، تلك المنطقة التي يعد أغلب سكانها من سكان السويس الأصليين، قبل أن تكتظ بالوافدين الذين تركوا بلادهم قاصدين السويس بحثا عن الرزق.

وحمل المسجد اسم عبد الله الغريب نسبة إلى يعقوب بن يوسف والذي اشتهر بـ" عبدالله الغريب"، وفي الرواية الشعبية تنسج له قصص وكرامات لدوره في الدفاع عن المدينة من هجوم القرامطة.

ويستمد “الغريب” أهميته كشخصية تاريخية، كونه حرر طريق الحج بعد أن قطعه القرامطة وقتلوا أكثر من 30 ألف من الحجيج.

 

العتبة الأولى للحج 

ويقول الدكتور محمد التهامي، الباحث والروائي، إن أهمية المسجد فى التاريخ الاسلامي انه كان العتبة الأولى للحج، حيث كان  كل من يرغب فى الحج يجتمعوا بجوار المسجد لتبدأ قافلة الحج، وكان من يأتي للحج يزور المسجد قبل بداية رحلته او نهاية رحلته.


تاريخ البناء 


ويروي “التهامي” أن  المنطقة التي بني عليها المسجد كانت مخصصه للمقابر وكانت تحتوي على العديد من مساجد الاولياء مثل سيدي فرج وسيدي مشيمش وتم دفن ابو يوسف ابن يعقوب الفارس المغربي بعد استشهاد في أحد المعارك ضد القرامطة في فترة بعد رحيل كافور الاخشيدي وقيام الدولة الفاطمية  وقد تم بناء المسجد الاول سنة 931 م.

ويعتقد البعض أن اسم محافظة السويس  جاء من نداء القائد الشهيد أبو يوسف ( عبد الله الغريب) الذي كان ينادى الناس فى المعركة: " أقدموا سواسية ترهبون أعداء الله ". فكانوا الناس سواسية، ثم تحركت الكلمة إلى سوسية، وبلدهم التي يسكنوها " السويس".


مراحل التطور 


ويقول “التهامي” إن المسجد كان صغيرً حتي عهد الخديوي توفيق، الذي أمر بتجديده وأعاد افتتاحه الخديوي عباس حلمي. 


وقامت الحكومة في عهد جمال عبد الناصر، بتجديده مرة أخرى خلال الفترة بين عامي “1965- 1966”، ولم يجدوا أي أثر لجثمان “عبد الله الغريب”.

VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٤٣
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٤٣
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٤٥
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٤٥
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٤٧
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٤٧
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٤٩
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٤٩
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٣٧
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٣٧
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٢٦
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٢٦
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٣٠
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٣٠
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٣٥
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٣٥
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٤٠
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٤٠
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٢٠
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٢٠
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٢٤
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٢٤
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٢٨
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٢٨
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٠٦
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠٠٦
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠١٨
VideoCapture_٢٠٢٤٠٢٠٩-٢١٢٠١٨
مسجد الغريب مسجد الغريب السويس بلد الغريب

الأكثر قراءة

عاجل.. الازدواجية الأمريكية: دعم الفلسطينيين بـ«الكلام» ومساندة مجازر إسرائيل بالسلاح

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

برلمانى: مواقف الرئيس السيسى التاريخية فى دعم الفلسطينيين غيّرت مجرى التاريخ

محمود علاء يوقع لـ«بيراميدز».. و«الونش» يستعد للسفر إلى ألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته