الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء

اعتمد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023 / 2024، بمتوسط نسبة نجاح 82 %.

حيث عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الاعدادية على محافظ جنوب سيناء لواء دكتور خالد فوده بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، لاعتمادها تمهيدًا لاعلانها.

وأوضح عقل أن النسبة المئوية للنجاح حسب نوعية  التعليم كالتالي: 

تعليم عام 82%، رسمي لغات 88.9 %، خاص لغات 91.8 %، تعليم دولي 87.8 %، منازل 45.6 %، بمتوسط نسبة نجاح 82 %،  وبالنسبة  لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب المدارس الفكرية 100 %، كما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 100 %.

ووجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

ويتوالى الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 ، من قبل محافظات  جمهورية مصر العربية حيث تختلف مواعيد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس من محافظة إلى أخرى، حيث تحدد كل مديرية تربية وتعليم الموعد المناسب لها.

نتيجة الإعدادية الشهادة الاعدادية سيناء جنوب سيناء

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