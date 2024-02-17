السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يسلم مواد غذائية وبطاطين ومبالغ مالية لعمال النظافة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بعمال السركي (العمالة المؤقتة) وعمال النظافة وذلك بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء، وأثنى المحافظ على الدور الذي يقومون به وعملهم الجاد في مجال الحفاظ على نظافة وجمال المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق لها.

بطاطين ومواد غذائية 

وقام المحافظ خلال اللقاء بتسليم مواد غذائية، ومبالغ مالية، وبطاطين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، مطالبا ببذل المزيد من الجهود والحفاظ دائما على المظهر اللائق المشرف أمام مواطني المحافظة وزائريها.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ جنوب سيناء على لقاء عمال النظافة وعمال السركي ( العمالة غير المنتظمة) وخاصة في المناسبات المختلفة على مدار العام لمكافأتهم وتقديم الدعم المعنوي والعيني لهم والتعرف على مشكلاتهم وتحفيزهم تقديرا لدورهم.

سيناء جنوب سيناء السركي عمال النظافة بطاطين رمضان

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