الأربعاء 21 فبراير 2024
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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع تشغيل منظومة "التاكسى الذكى"

الدكتور خالد فودة
الدكتور خالد فودة

تابع اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، أعمال التدريب الخاصة بسائقي التاكسي بمدينة شرم الشيخ وذلك بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

كما تابع  محافظ جنوب سيناء الاستعدادات الجارية لتشغيل منظومة "التاكسي الذكي" رسميًا في مدينة شرم الشيخ، لتصبح أول مدينة ذكية في مصر تعتمد أحدث منظومات التحول الرقمي والشمول المالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة النقل العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

منظومة التاكسي الذكي

وتشمل منظومة "التاكسي الذكي" العديد من المزايا التي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في جميع سيارات الأجرة، وربط المركبات بنظام GPS لتحديد الموقع وتتبع الرحلات، وتوفير رحلات مريحة وفعالة، وتمكين الركاب من حجز المركبات مسبقًا عبر تطبيق ذكي، وإتاحة خيارات دفع متنوعة مثل الدفع الإلكتروني وكروت الشحن، وضمان وصول الركاب إلى وجهتهم في الوقت المحدد.

وأشاد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بهذه الخطوة الهامة، مؤكدًا على حرص المحافظة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والسياح.

وأضافت الدكتورة إيناس سمير حافظ، نائب المحافظ، أن منظومة "التاكسي الذكي" ستساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب وتعزيز الأمن والسلامة في شرم الشيخ.

ويعد إطلاق منظومة التاكسي الذكي بمدينة شرم الشيخ خطوة هامة نحو تحويلها إلى مدينة ذكية تُقدم خدمات متميزة للمواطنين والسياح على حدٍّ سواء، وتعكس حرص الدولة المصرية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا وتوظيفها لتحسين حياة المواطنين.

وفي سياق آخر، افتتح اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، معرضأهلًا رمضان المقام بمنطقة دهب سكوير بمدينة دهب، بالتنسيق بين المحافظة ومديرية التموين، والوحدة المحلية لمدينة دهب، والغرفة التجارية، لبيع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

سيناء جنوب سيناء التاكسي الذكي منظومة مدينة ذكية

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