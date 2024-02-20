افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بمدينة دهب في جنوب سيناء (صور)

افتتح اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلًا رمضان" المقام بمنطقة دهب سكوير بمدينة دهب، بالتنسيق بين المحافظة ومديرية التموين، والوحدة المحلية لمدينة دهب، والغرفة التجارية، لبيع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

وشهد الافتتاح اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الرحمن بهاء الدين رئيس مدينة دهب، وإبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بالمحافظة ومحمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية ومواطني المدينة.

السلع المتوفرة بالمعرض

وتضمن المعرض جميع السلع الغذائية "سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كافة أنواع الجبن والألبان، البقوليات، والخضروات والفاكهة، وملابس، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، الفاكهة المجففة "تين، مشمش، خروب"، سوبيا، إضافة إلى اللحوم".

وأجرى محافظ جنوب سيناء، جولة داخل المعرض، للتأكد من زيادة كميات المنتجات الغذائية المعروضة، ونسبة التخفيض عليها، كما قام بتخفيض آخر لعدد من السلع ووجه بدعم المعرض بكميات كبيرة للسلع الغذائية التي يوجد إقبال عليها لتلبية احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات التموينية عليه لمتابعة الالتزام بالأسعار.

وأعلن أنه سيجري دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان بـ 30 طن مواد غذائية، بواقع 10 طن أرز، و10 طن سكر، و10 طن مكرونة مجانا، إضافة الى بونات سيتم صرفها للأسر الأشد احتياجا فضلا على تنظيم مائدة الرحمن بمدينة طور سيناء بواقع 500 كرسى وسيتم توزيع وجبة السحور أيضا بنفس العدد، كما وجه تعليماته الى كل رئيس مدينة بإقامة مائدة رحمن بكل مدينة.

ووجه المحافظ، بإقامة معرض رئيسي بكل مدينة، لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة في متناول محدودي الدخل، بنسبة تخفيض تتراوح من 10 حتى 20 %، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة الغلاء بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية المختلفة.

وأشار إلى أنه يجري توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية شهريا من خلال قافلة سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التي تجوب كافة المدن، لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، إضافة إلى الأعداد الكبيرة من كراتين الطعام واللحوم التي تقوم المحافظة بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بكافة المدن والوديان والقرى والتجمعات البدوية التابعة لها.

جانب من افتتاح معرض أهلا رمضان بمنطقة دهب

جانب من افتتاح معرض أهلا رمضان بمنطقة دهب

جانب من افتتاح معرض أهلا رمضان بمنطقة دهب

جانب من افتتاح معرض أهلا رمضان بمنطقة دهب

جانب من افتتاح معرض أهلا رمضان بمنطقة دهب

جانب من افتتاح معرض أهلا رمضان بمنطقة دهب

جانب من افتتاح معرض أهلا رمضان بمنطقة دهب

جانب من افتتاح معرض أهلا رمضان بمنطقة دهب

جانب من افتتاح معرض أهلا رمضان بمنطقة دهب

جانب من افتتاح معرض أهلا رمضان بمنطقة دهب