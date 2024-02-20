تفاصيل لقاء محافظ السويس برئيس جامعة الجلالة وأمين عام الجامعة

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم الدكتور محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة والدكتورة رنا زيدان أمين عام الجامعة.

تفاصيل اللقاء

وفى اللقاء تم مناقشة عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحثا سويا زيادة مساحة التعاون في مجالات جديدة لدعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

وثمن محافظ السويس دور الجامعة وكلياتها المتخصصة في تنمية المجتمع ومسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة وكذلك دورها الجوهري في بناء الشباب المؤهل للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي.

وأشار صقر إلى دور الجامعة الكبير في تقديم الدعم والمشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها السويس خلال المرحلة الحالية.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالإنجازات التي تحققها جامعة الجلالة في جميع المجالات، مؤكدا على دعمه الدائم، لتحقيق مزيد من الإنجازات الملموسة والتطوير الشامل في كافة المجالات المتنوعة.

وأكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، على أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات في ختام عامها الثالث 2022/2023، حيث تصدرت الجامعة كأول جامعة أهلية بالمرتبة ١٩ على الجامعات المصرية، ورقم ٥٥ على الجامعات العربية، طبقًا للتصنيف العربي للجامعات، مشيرًا إلى أن التصنيف يعتمد على 4 مؤشرات رئيسية وهم: جودة التعليم والتعلم، وتميز أعضاء هيئة التدريس بنسبة 30% والبحث العلمي 30%، والريادة والابتكار 20% والتعاون الدولي وخدمة المجتمع 20% وخلق مُعامل تأثير عربي، وقد تقدم للتصنيف 208 جامعة عربية، بينما استوفت شروط القبول 115 جامعة عربية ممثلة عن 16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية.

وكشف الشناوي، أن الجامعة لديها 17 مشروعا بحثيا، منهم 14 مشروعا ممولا حتى الان، بجانب 3 مشاريع بحثية مقدمة وقيد المراجعة، مما يعكس رؤية الجامعة في أهمية ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، للسعي دائمًا كنموذج يحتذي به على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.