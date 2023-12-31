الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث "التعليم العالى": مصر قفزت قفزة كبيرة فى التصنيفات العالمية فى البحث العلمى

جريدة الدستور

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر قفزت قفزة كبيرة في التصنيفات العالمية في البحث العلمي.

وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن قطاع التعليم العالي أحد القطاعات الأساسية في الدولة التي حظيت باهتمام ورعاية القيادة السياسية خلال الفترات الماضية.

كما أشار إلى أن الوظيفة الأساسية للبحث العلمي مواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات بالدولة المصرية، وهو ما حدث على مستوى التدريس في الجامعات والبحث العلمي. 

وأوضح أنه بالنسبة لتصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي، فإن هذه المسألة مرتبطة بمشروعات الابتكار، فالبحث العلمي ليس مجرد دراسات تُنشر محليا، لكننا حققنا معدلات في النشر الدولي على مستوى الجامعات في المراكز البحثية.

وتابع: "نشهد تطورًا ملحوظًا جدًا في تصنيف الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية، ففي بعض التخصصات دخلت الجامعات المصرية نادي المائة، وكل ذلك تحقق من خلال تحفيز بيئة العمل في الجامعات والمراكز البحثية".

البحث العلمي التعليم العالي وزارة التعليم العالي صباح الخير يا مصر

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