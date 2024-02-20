الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ السويس: مستمرون في تطوير المساكن القديمة لتوفير حياة كريمة لسكانها

حوار بين المحافظ
حوار بين المحافظ وأحد سكان منطقة الايمان

قال محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، إن المحافظة مستمرة في أعمال التطوير بالمدن السكنية القديمة من أجل توفير حياة معيشية كريمة لسكان المدن التي مر على إنشائها سنوات طويلة.

تكثيف الأعمال

وشدد صقر على الجهات المعنية والشركات المنفذة بتكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير، خلال جولة تفقدية أجراها بنطاق مدينة الإيمان بحي الأربعين.

رافق المحافظ خلال الجولة رئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني، والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وأحمد وزيري، السكرتير العام المساعد لمتابعة أعمال التطوير والتنسيق الحضارى بعمارات وشوارع المدينة. 

وأكد المحافظ على مسئولي هيئة قناة السويس وإدارة المياه والمرافق العامة بسرعة رفع كفاءة خطوط المياه والصرف الصحي بالمنطقة والبنية الأساسية للعمارات وعمل أرصفة بين العمارات والإنارة العامة ثم في النهاية عمل المنظر الجمالي للمدينة.  

وكلف المحافظ رئيس حي الأربعين بمراجعة جميع تراخيص المحلات والأكشاك والأنشطة الموجودة بالمنطقة، مؤكدا أهمية الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمرافق العامة ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة والالتزام بخطوط التنظيم ومنع إقامة أي أنشطة مقلقة للراحة أو كافتيرات أو مقاهي، مؤكدا علي أهمية الالتزام بالتوجيهات من أجل الحفاظ علي المدينة ومؤكدا علي توقيع المخالفات والغرامات علي من يخالف ذلك. 

واستمع المحافظ الي طلبات وشكاوي المواطنين من سكان مدينة الايمان، وطالبهم بالحفاظ علي ما يتم تطويره وإنشاؤه من أجل الاجيال القادمة.

رافق محافظ السويس فى الجولة كل من اللواء هشام الشيمي رئيس حي الأربعين واللواء عمرو بغدادي رئيس حي فيصل واللواء عارف البركاوي رئيس حي عتاقة والعقيد رامي سعد مدير عام مكتب المحافظ والمهندس طلعت أبو الفتوح رئيس أشغال بورتوفيق ومديري المرافق العامة وادارة الطوارئ والتدخل السريع وجهاز التجميل والحدائق وسكرتيري حى الأربعين وفيصل والإدارات الهندسية والمرافق بالأحياء وإدارة المرور ومسئولى المرافق العامة والخدمات والشركات المنفذة للأعمال.

السويس تطوير المساكن حياة أعمال التطوير

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