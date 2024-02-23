الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أمين "مستقبل وطن السويس": المواطن البسيط سيجني ثمار مشروع رأس الحكمة قريبًا

النائب أحمد خشانة
النائب أحمد خشانة

قال أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس أحمد خشانة، إن المواطن البسيط سيجني في وقت قريب ثمار مشروع رأس الحكمة.

وأضاف “خشانة” في تصريحات لـ"الدستور"، أن مشروع مدينة رأس الحكمة يأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 الذي يستهدف منطقة الساحل الشمالي الغربي بوصفها من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر.

 

المدن المستهدفة من المخطط 

 

وأشار “خشانة” إلى أن المخطط يستهدف تنمية مدن عدة إلى جانب رأس الحكمة هي النجيلة وجرجوب إضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم

وتابع: “ المشروع يأتي ضمن حزمة اجراءات الدولة لتدعيم النقد الأجنبي بالبنك المركزي للخروج من تحديات أزمة الدولار”.

الحكومة تعلن تفاصيل صفقة "رأس الحكمة"

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إنَّ الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم في إطار القوانين المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر والإمارات وليس بيع أصول، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأوضح أنَّ المشروع سيتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار تدخل للدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

مصر رأس الحكمة السويس المواطن حزب مستقبل وطن

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