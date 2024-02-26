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تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024..

أبرز مشاهد مسلسل الكبير أوي 8.. حمل مربوحة واحتفالات المزاريطة بالهالوين

الكبير أوي 8
الكبير أوي 8

ينتظر الجمهور المصري والعربي الإعلان عن كواليس جديدة بخصوص مسلسل الكبير أوي 8، والذي ينافس بقوة في مارثون الدراما الكوميدية في شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر أن يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
 

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أبرز مشاهد مسلسل الكبير أوي 8

ينقسم الجزء الثامن إلى "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

وتكتشف "مربوحة" أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، بينما يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر.

عرض مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024 بشكل حصري على شبكة قنوات ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل العام 2024، حيث خصصت قناة ON موعدًا مميزًا لعرض العمل عقب أذان المغرب مباشرة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم وهم: 

  • أحمد مكي.
  • محمد سلام.
  • بيومي فؤاد.
  • هشام إسماعيل.
  • حسين أبو حجاج.
  • رحمة أحمد فرج.
  • حاتم صلاح.
  • عبد الرحمن حسن.
  • محمد جمال قلبظ.
  • مصطفى غريب.
  • عبدالرحمن طه.
  • أمينة خليل.
  • محمد ثروت.
  • أكرم حسني.
  • شيماء سيف.

يعد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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