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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"السفيرة عزيزة" يقدم نصائح لتنظيم النوم فى رمضان

برنامج السفيرة عزيزة
برنامج السفيرة عزيزة

قالت الدكتورة هدى علام، استشاري نوم الأطفال، إن الجميع يشتكي من قلة النوم بسب التغيير المفاجئ في المواعيد خلال شهر رمضان المبارك، وتحديدًا في الأسبوع الأول من الشهر الكريم حتى يتعود الجسد على نظام النوم الجديد في رمضان.

وأضافت، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة “dmc”، أنه من المهم جدًا قبل بداية شهر رمضان أن نعود أنفسنا على نظام النوم الجديد، فإذا كنا نستيقظ في وقت متأخر ونحتاج للاستيقاظ وقت السحور أو قبله فيجب أن أستيقظ في وقت مبكر لتنظيم النوم خلال الشهر الكريم.

 

تفاصيل برنامج السفيرة عزيزة:

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات، هن الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين، يذاع يوميًا ماعدا الخميس والجمعة في تمام الساعة 3:00 عصرًا على dmc.

السفيرة عزيزة شهر رمضان السحور برنامج السفيره عزيزه

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