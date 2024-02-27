جمعية نورويك الإنسانية بغزة: يجب توفير مكان آمن للمدنيين في القطاع

قال إيريك فوس، مدير جمعية نورويك الإنسانية بغزة، إنه يجب توفير مكان آمن للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن الوضع الصحي في القطاع يمثل تحديًا صعبًا ونواجه عوائق في تشغيل المستشفيات.



وأضاف مدير جمعية نورويك الإنسانية بغزة، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك أعداد كبيرة من المرضى في المستشفيات يحتاجون إلى رعاية مستمرة وأدوية لتعقيم وتطهير الجروح.



وأوضح مدير جمعية نورويك الإنسانية بغزة، أن العاملين في المجال الصحي يبذلون قصارى جهدهم لخدمة المرضى في ظل استهداف المستشفيات.