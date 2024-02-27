الثلاثاء 27 فبراير 2024
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القاهرة الإخبارية: "الداخلية العرب" يقر خطة أمنية وإعلامية للوقاية من الجريمة

مجلس وزراء الداخلية
مجلس وزراء الداخلية العرب

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من تونس إن مجلس وزراء الداخلية العرب أقرّ خطة أمنية وإعلامية للتوعية والوقاية من الجريمة خلال اجتماعات وزراء الداخلية العرب بتونس.

وأضافت نسرين خلال مداخلة لبرنامج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخطة الأمنية التي أقرتها الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب تطرقت إلى عدد من الملفات المهمة والتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، وناقش ملفات تتعلق بالإرهاب والتطرف وكيفية مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الالكترونية.

وأوضحت أنه كان هناك عدد من الكلمات القيمة لوزراء الداخلية العرب منها دعوة الأردن لإنشاء مركز إغاثة يتولى تدريب القوى البشرية خاصة في ظل ما يشهده قطاع غزة، الآن، من اعتداءات إسرائيلية وكذلك في الضفة الغربية.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين تونس وزراء الداخلية العرب

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