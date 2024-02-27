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فايز فرحات: جهود مصرية ضخمة لدعم الأشقاء فى فلسطين

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الجهود المصرية الضخمة لدعم الأشقاء في فلسطين تعد انعكاسًا للجهد الدبلوماسي والسياسي الذي تقوم به الدولة المصرية على مدار الساعة ومنذ أن بدأت الأزمة في 7 أكتوبر وحتى الآن.

وأضاف "فرحات"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه فيما يتعلق بالشق الإنساني الجهود المصرية تطورت بشكل كبير يتعامل مع الوضع الإنساني المعقد داخل قطاع غزة، ففي المراحل الأولى من الأزمة كان التركيز على نفاذ المساعدات الإنسانية وإجبار الجانب الإسرائيلي على القبول بدخول هذه المساعدات بأكبر قدرًا ممكنًا ولأطول فترات زمنية ممكنة.

وأوضح أن الوضع أخذ أبعادًا جديدة، وهذا يعود للجهود المصرية الضخمة التي تبذل في هذا الإطار، فالأمر لا يقتصر على إدخال المساعدات أو الضغوط على الجانب الإسرائيلي لإدخال المساعدات الإنسانية لكن الجهود المصرية في المسار الإنساني أخذت أشكالًا أخرى بدأت بإقامة معسكر الإيواء الأول، ثم معسكر الإيواء الثاني، وبدء الإجراءات الخاصة بإقامة معسكر الإيواء الثالث.
 

القاهرة الإخبارية الجهود المصرية دعم الأشقاء فلسطين الدولة المصرية 7 أكتوبر

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