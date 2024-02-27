الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل حققت إسرائيل أي انتصارا عسكريا حتى الآن؟.. محلل فلسطيني يُجيب

المستشار طه الخطيب
المستشار طه الخطيب

قال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول أن يمتص المشهد الذي وقع عنده بالأمس، من انتحار أحد طياري القوات الجوية الأمريكية، والذى قدم اعترافا بأن آخر يوم له بالخدمة كان يوم السبت ولن يكمل مشاركته في الإبادة الجماعية، وسيقوم بعمل عنيف، ودرجة العنف التي يستخدمها لن تصل لمستوى العنف الذي تمارسه قوات الاحتلال في غزة.


وأضاف المحلل الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الرئيس الأمريكي عنده حركة تنقل في ولاية ميشيجان للحصول على تأييد أكبر عدد ممكن لتمثيله الحزب الديمقراطي.

 

ولفت إلى أن بايدن حدد يوم الإثنين ليكون وصلنا للورقة الوسيطة التي تؤهل لوصول لاتفاق على مطلع الأسبوع المقبل، حيث احتمال نصل لورقة العمل المصرية التي تنص على اتفاق المراحل، وهو اتفاق الـ45 يوما.

وتابع: "ولكي تكسب أمريكا بياض الوجه، ستقدم وثيقة لمجلس الأمن الدولي للوصول لهدنة إنسانية بقطاع غزة لمدة 42 يومًا، وفحوى الاتفاق تبادل المرحلة الأولى لـ35 محتجزا إسرائيليا"، موضحًا أن الرئيس الأمريكي يلعب بتسريب بعض المعلومات ليظهر أمام الإسرائيليين أنه مسيطر وفي يده كل الحلول، متساءلا: "هل إسرائيل حققت أي نصر عسكري في غزة؟ هي حققت تدمير شامل للشعب الفلسطيني إنسان وحجر".   

وواصل: "نتنياهو يخاف من تبادل الأسرى، لأنه سيخرج له أسرى من ساحة فلسطين في غزة، ويقولون له، كيف سيطرت على محافظات غزة وطلع فيهم أسرى في النصيرات وخان يونس؟ وأنت قلت كلهم موجودين في رفح، مين هيواجه نتنياهو وبايدن إذا اكتشف العالم أنه مفيش 4 كتائب لحماس في رفح؟ القسام موجودين في غزة والشمال أكتر من رفح عشرين مرة".
 

الرئيس الامريكي القوات الجوية الأمريكية الاحتلال غزة الإبادة الجماعية الحياة اليوم الحياة مجلس الأمن الدولي

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